Güney Kore, KDHC'ye 63 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin ulaştırma ve altyapı alanlarında yeniden yapılandırılması için yatırıma hazırlanıyor. Citibank analistlerinin tahminine göre projelerin toplam bedeli 63 milyar doları bulacak.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Güney Kore arasındaki yumuşamanın ardından Seul’ün yaptırımlar altındaki ülkede ulaştırma ve altyapıyı yeniden yapılandırma hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

Citibank analistlerine göre, KDHC’nin altyapı ve ulaştırma alanlarında yeniden yapılandırılması için 63,1 milyar dolar gerekiyor. Citibank’ın Salı günü konuyla ilgili yayımladığı çalışmada KDHC’de yeniden yapılandırmanın kolay ve ucuz olmayacağı ancak Seul’ün yatırımlarla sağlayacağı kârdan çok elde edeceği jeostratejik çıkara odaklandığı ifade edildi.

KDHC'de 28 demiryolu projesi için 24,1 milyar, 33 otoyol projesi için 22,8 milyar dolar ve 16 enerji santralı projesi için de 10 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor.

Öte yandan RT'nin haberine göre, Güney Kore gaz boru hattı, demiryolu ve diğer projelerle ilgili KDHC’yle yürüttüğü görüşmelere Rusya’yı da davet etti.

Citibank’ın raporuna göre, ilk etapta başlanacak ve yüzde 60’lık hissesi Güney Kore’de olacak olan toplam 11,6 milyar dolarlık proje bir yıl içinde hayata geçerse bu, Güney Kore’nin ekonomik büyümesine yalnızca binde 7 oranında katkı sağlayacak. Ancak rapora göre Seul bundan jeopolitik bir fayda sağlayacak.