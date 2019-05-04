Güney Kore: KDHC kısa menzilli füze denedi

Güney Kore ordusu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin ‘kısa-menzilli füze’ denemesi yaptığını duyurdu.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, Güney Kore ordusuna dayandırdığı haberinde, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) Japon Denizi’nde birden fazla kısa menzilli "füze" ateşlediğini yazdı.

Ajans, Güney Kore ordusunca yapılan açıklamada KDHC’nin doğusunda Hodo yarımadasındaki Wonsan adlı sahil kentinden kuzeydoğu yönüne sabah saatlerinde çok sayıda "füze" ateşlediğinin belirtildiğini kaydetti.

Ateşlenen silahların menzilinin 70 ila 100 kilometre olduğu ifade edilirken henüz bunların füze olup olmadığı ise doğrulanmadı.

Japon hükümeti bunların balistik füze olmadığını ve ülkenin münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadığını açıkladı.

Eğer ateşlenen silahların füze oldukları doğrulanırsa bu, KDHC’nin 2017 yılından beri yaptığı ilk füze denemesi olacak.

Ancak kısa menzilli füze ateşlemesi, KDHC'nin uzun menzilli ya da nükleer füze denemelerine son verme taahhüdüyle çelişmiyor.