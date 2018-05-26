Güney Kore ile KDHC liderleri ikinci kez buluştu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bugün iki ülke sınırında ikinci kez bir araya geldi. Görüşme bu kez Panmunjom Köyü'nün kuzey tarafında gerçekleşti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un bugün bir ay aradan sonra sürpriz bir şekilde buluştu. Görüşmede, ABD Başkanı Trump’ın KDHC lideri Kim ile 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İki lider Kuzey Kore-ABD zirvesinin başarıya ulaşması ve Panmunjom Deklarasyonu’nun uygulanması hakkında içtenlikle fikir alışverişinde bulundular” denildi.

Hafta başında Trump ile bir araya gelen Moon’un Kim ile görüşmesinin ayrıntılarını yarın açıklayacağı bildirildi.