'Güney Kore Cumhurbaşkanı, Kim Jong-un'a bir USB verdi'

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in, KDHC lideri Kim Jong-un'a gelecek işbirliği planları için taslak içeren bir USB verdiği söyleniyor.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşme gerçekleştirmişti.

Business Insider'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre görüşme sırasında Moon Jae-in, Kim Jong-un'a bir USB bellek verdi.

USB'de KDHC-Güney Kore ekonomik işbirliğiyle, KDHC'nin küresel entegrasyonuna dair taslak bulunduğu söyleniyor.

Ayrıca USB içerisindeki bilgilerin KDHC'nin Güney Kore ile anlaşmalarını sürdürmesine yönelik olarak teşvik edici nitelikte olduğu öne sürülüyor.

Verilen USB bellek içerisindeki "Kore Yarımadasının Yeni İktisadi Haritası" isimli taslağın, Kore'yi Rusya, Avrupa ve Çin'e bağlayacak üç hattı tarif ettiği aktarılıyor.

Yonsei Üniversitesi'nden "KDHC uzmanı" John Delury, "USB Kim'e kendileri için başka bir yol daha olduğunu gösteriyor" diyerek, KDHC'nin "zengin bir Doğu Asya ülkesi" olabileceğini öne sürüyor.