Güney Afrika'da tarım arazilerine tazminatsız kamulaştırma geliyor

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde dörtte üçü beyaz çiftçilerin elinde bulunan tarım arazilerinin tazminatsız kamulaştırılması için yasal süreç hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın 'Kimse 25 bin dönümden fazla tarım alanına sahip olmamalı' açıklamasından sonra panikleyen beyaz toprak sahiplerinin çok sayıda tarım alanını satışa çıkardığı ancak alıcı bulamadığı kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde beyaz çiftçilerin elinde bulunan en verimli toprakların tazminatsız kamulaştırılması için atılan adımların sıklaşmasının ardından ülkedeki pek çok tarım arazisinin satışa çıkarıldığı ancak alıcı bulunamadığı belirtiliyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, “Kimse 25 bin dönümden fazla tarım alanına sahip olmamalı. Daha fazlasına sahip olması halinde tazminatsız bir biçimde el konulmalı” sözlerinin ardından çok sayıda tarım alanının satışa çıkarıldığı görüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin uzun yıllardır en önemli sorunları arasından gelen tarımsal arazilerdeki “beyaz üstünlüğü” konusunda gündeme gelen anayasal düzenleme talebi, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) ve Güney Afrika Komünist Partisi'nin desteği ile hızlanmış durumda. 2006 yılında arazi kamulaştırmasına izin veren bir kanunun yürürlüğe girmesine rağmen “somut adım atmamakla” eleştirilen hükümet, sürecin hızlandırılacağını duyurdu.

TARIM ALANLARININ DÖRTTE ÜÇÜ BEYAZLARDA

Apartheid rejiminin ardından kırılamayan tarımda “beyaz üstünlüğü”, ülkenin en tartışmalı konuları arasında. Hala işlenebilir tarım arazilerinin yüzde 74’ü beyazların elinde bulunuyor. Tazminatsız kamulaştırmanın ardından arazilerin siyah azınlık ve yoksullara dağıtılması planlanıyor.

ÜRETİM GEÇİCİ BİR SÜRE AKSAYABİLİR

Kamulaştırma işleminin ekonominin pek çok alanına etki edeceğini belirtilirken, adaletsiz toprak dağılımına dahil olmayan alanlarından da yeni çıkacak kamulaştırma yasası kapsamına girmesi sonucunda üretimin azalmasından endişe ediliyor.