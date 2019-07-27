Güney Afrika’da maden işçileri tazminatlarını aldı

Ölümcül hastalıklara yakalanan on binlerce maden işçisi, yürüttükleri mücadele sonucunda 346 milyon dolar tazminat aldılar.

Güney Afrika'da, yeraltında çalışırken ölümcül hastalıklara yakalanan onbinlerce altın madeni işçisi, eski patronlarıyla 346 milyon dolar değerinde bir tazminat anlaşması imzaladı.

Ülkenin ticari başkenti olan Johannesburg’daki yüksek mahkeme, uzun bir yasal savaş ve yıllarca süren müzakerelerin sonuçlandığı cuma günü anlaşmayı onayladı.

Güney Afrika'daki ve komşu ülkelerdeki 500.000'e kadar maden işçisinin dar tünellerde yıllarca sondaj yaptıktan sonra hastalığa yakalandığı düşünülüyor. 1965 yılında madencilik şirketleri tarafından işten çıkarıldığından bu yana çoğu kişi işsiz kaldı.

Madenlerde kullanılan silikoz, nefes darlığına, kalıcı bir öksürük ve göğüs ağrısına neden oluyor ve tüberküloza karşı dirençsiz hale getiriyor.

Güney Afrika, bir asırdan fazla bir süredir dünyanın en büyük altın üreticisi idi, ancak son on yılda Peru'nun da arkasına geçerek sekizinci sıraya düştü.

DAHA ÖNCESİNDE MADENCİLER POLİS TARAFINDAN VURULMUŞTU

2012'de, Güney Afrika daha yüksek ücret isteyen 34 madenci Johannesburg yakınlarındaki bir platin madeni dışındaki polis tarafından vurularak öldürülmüştü.