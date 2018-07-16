Güney Afrika'da iş cinayeti: 5 madenci yaşamını yitirdi

Güney Afrika'da Palabora Madencilik şirketinin işlettiği bakır madeninde çıkan yangın sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da Palabora Madencilik şirketinin işlettiği bakır madeninde çıkan yangın sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'nın derinliği yüksek madenleri yatırımcıların artan ilgisinin adresi olsa da, buralarda çalışmanın son derece tehlikeli olduğu, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Sibanye-Stillwater şirketinin altın madenlerinde yaşanan iş cinayetleri sırasında iş güvenliğindeki ihmaller bir kez daha gündeme gelmişti.

Güney Afrika'nın büyük bir bakır üreticisi olmadığı, sektördeki ölümlü "kaza"ların çoğunun derin altın ve platin madenlerinde gerçekleştiği biliniyor.

