Güney Afrika: Trump ırk ayrımcılığını körüklüyor

ABD Başkanı Trump'ın dünkü Twitter paylaşımında 'Güney Afrika hükümeti şimdi de beyaz çiftçilerin topraklarına el koyuyor' ifadelerine tepki gösteren Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı sözcüsü, Trump'ın ırk ayrımcılığını körüklediğini söyledi. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı tarafından ABD maslahatgüzarı çağrılarak Trump'ın sözleri protesto edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Twitter'dan yaptığı açıklamayı protesto ettiğini bildirmek üzere ABD maslahatgüzarı Jessye Lapenn'i çağırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın sözcüsü de yaptığı açıklamada Trump'ın ırk ayrımcılığını körüklediğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'dan paylaştığı mesajında, Güney Afrika'nın toprak reformunu hedef almış ve "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Güney Afrika’daki toprak ve çiftliklere el konması ve kamulaştırmaları ve çok sayıda çiftçinin öldürülmesini yakından incelemesini istedim. 'Güney Afrika hükümeti şimdi de beyaz çiftçilerin topraklarına el koyuyor'" ifadelerini kullanmıştı.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Ağustos 2018

Güney Afrika hükümeti resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Güney Afrika bize sadece sömürge geçmişimizi hatırlatan ve ulusumuzu bölme amacı taşıyan bu dar görüşlü anlayışı tamamen reddediyor" diye tepki göstermişti.

South Africa totally rejects this narrow perception which only seeks to divide our nation and reminds us of our colonial past. #landexpropriation @realDonaldTrump @PresidencyZA — South African Government (@GovernmentZA) 23 Ağustos 2018

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin uzun yıllardır en önemli sorunları arasından gelen tarımsal arazilerdeki “beyaz üstünlüğü” konusunda gündeme gelen anayasal düzenleme talebi, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) ve Güney Afrika Komünist Partisi'nin desteği ile hızlandırılmıştı.