Güney Afrika toprak reformu tasarısını geri çekti

Güney Afrika'da, işlenebilir tarım arazilerinin tazminatsız kamulaştırılmasını öngören yasa tasarısı yeniden gözden geçirilmesi için geri çekildi.

Güney Afrika'da büyük bölümü beyaz mülk sahiplerinin elindeki toprakları tazminatsız kamulaştırarak yeniden bölüştürmeyi öngören toprak reformu gözden geçirilmek üzere geri çekildi.

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisi, yasanın Bayındırlık Portföy Komitesi'nce yeniden incelenmek üzere geri çekildiğini açıkladı.

ANC, 2015 yılında hükümete topraklara el koyma ve yeniden bölüştürme yetkisi verilmesi için Anayasa önerisinde bulunmuştu.

Komitenin başkanı Humphrey Mmemezi, tasarının parlamentoya yeniden görüşülmek üzere gönderildiğini belirtti.

1994 yılında Apartheid'ın sona ermesinin ardından ANC'nin izlediği toprak politikası "isteğe bağlı alış-satışlarla" devam etmişti. Ancak ülkede Hollandalı ve İngiliz yerleşimcilerin mirasçıları olan azınlıktaki beyazlar hâlâ işlenebilir arazilerin büyük bölümünü elinde tutuyor.

ANC hükümeti, sömürgecilik döneminin mirası olan bu durumun ancak toprağa el koyup yeniden dağıtılarak düzeltilebileceğini savunuyor.

