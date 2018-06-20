Güney Afrika mahkemesi: Din eşcinsel düşmanlığı için gerekçe olamaz

Güney Afrika mahkemesi, dinin eşcinsel düşmanlığı için gerekçe sayılamayacağını, homofobik din adamlarının ceza alacağını duyurdu.

Güney Afrika Eşitlik Mahkemesi, Cape Town'da yaşayan bir din adamının geylere ve lezbiyenlere yönelik nefret söylemlerini suç olarak kabul etti.

Mahkeme Oscar Bougaardt isimli din adamının eşcinsellik düşmanlığına dini gerekçe gösteremeyeceğine karar verdi.

Din adamına karşı dava Güney Afrika İnsan Hakları Komisyonu'nun şikayetiyle 2013 yılında açılmıştı. Varılan kararın önemli olduğu ve din temelli nefret söylemlerini engelleyeceği belirtiliyor.

Güney Afrika'nın Eşitlik Yasası, cinsel yönelim sebebiyle insanların ayrımcılığa uğramasını ve bu konudaki nefret söylemlerini suç sayıyor.