Güney Afrika İsrail'le ilişkilerinin seviyesini düşürecek

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika'nın İsrail'le diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşüreceklerini söyledi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, partisinin ulusal konferansında alınan karar sonucu İsrail'le diplomatik ilişkilerin seviyesini düşüreceklerini belirtti.

Safa haber ajansının aktardığına göre Ramaphosa, mecliste yaptığı konuşmasında Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarını ve bunun için verdikleri mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

Ramaphosa, diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararını uygulamak için çalıştıklarını bildirirken, "Bu karar Filistin halkına karşı hak ihlalleri sebebiyle alındı" diye konuştu.

Güney Afrika lideri, İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.