Güneş'in 40 milyar katı büyüklüğünde bir kara delik keşfedildi

Holm 15A adlı galakside güneşin kütlesinden 40 milyar kat büyüklüğünde bir kara delik keşfedildi.

Abell 85 galaksi kümesinde yer alan Holm 15A adlı galakside güneşin kütlesinin 40 milyar kat büyüklüğünde bir kara delik keşfedildi.

The Astrophysical Journal'da yayımlanan araştırmada, kara deliğin bulunduğu galaksi kümesinin dünyadan 700 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.

Keşfedilen kara deliğe ilişkin, "Bu, mevcut evrende dinamik olarak doğrudan gözlemlenebilecek en büyük kara delik" açıklaması yapıldı.

Bu büyüklükte kara deliğin Holm 15 adlı galakside ender görülebileceği kaydedildi.