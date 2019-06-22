Günde 10 saatten fazla çalışmak felç riskini artırıyor

MedicalXpress'te yayımlanan bir araştırmaya göre günde 10 saatten fazla mesai yapmak felç riskini artırıyor.

MedicalXpress'te yayınlanan araştırmaya göre bir yıl içinde en az 50 gün boyunca minimum 10 saat çalışanlarda felç riski yüzde 29 artıyor. 2012 yılında başlatılan Constances adlı araştırma grubunun oluşturduğu çalışmada 143 bin 592 kişiye anket yapıldı. Veriler sonucunda 10 yıl boyunca düzenli olarak günde 10 saat çalışanlarda bu riskin yüzde 45 arttığı kaydedildi. Araştırma koordinatörü Alexis Descatha, "10 yıllık uzun mesailer ile felç arasındaki doğrudan ilişki, 50 yaş altı insanlarda daha kuvvetli görülüyor" dedi.