Guiliani: Trump kendini affedebilir

Rudy Giuliani, Rusya'nın 2016 seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmada müvekilli ABD Başkanı Donald Trump'ın kendini affedebileceğini ancak bunu yapmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahale edip etmediğine dair Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada müvekillinin kendini affetme gücü olduğunu ancak bunu yapmayacağını belirtti.

ABC kanalında yayımlanan “This Week” programına konuşan Giuliani, “Bu ucu açık bir soru. Buna ancak anayasamız cevap verir” ifadesini kullandı.

NBC'nin “Meet the Press with Chuck Todd” programına da katılan Giuliani, Trump'ın kendini affetmesinin siyasi sonuçlarının oldukça sert olabileceğini sözlerine ekledi.

ABD anayasasına göre bir başkan, ABD Temsilciler Meclisi'nde suçlu bulunduğu takdirde ABD Senatosu tarafından görevden alınabilir.

Bir Cumhuriyetçi olan ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy, Trump'ın veya herhangi bir başkanın kendini affetmemesi gerektiğini belirtti.