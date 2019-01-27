'Gücümüzün kaynağı Venezuela halkı'

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, İstanbul'da Türkiye Komünist Partisi'nin Venezuela'daki darbe girişimine karşı düzenlediği eylemin ardından soL HD'nin sorularını yanıtladı. Kendilerine verilen desteğe teşekkür eden Reyes, asıl güç ve meşruiyetiyse Venezuela halkından aldıklarını vurguladı.

Büyükelçi şunları söyledi:

Emperyalizm bize karşı ilan ettiği bu savaşta daha saldırgan bir aşamaya geçti. Tam da Hugo Chavez Frias adında bir liderin, Venezuela halkının iradesiyle seçilmiş başkanının halka egemenliğini ve saygınlığını geri verdiği anda. O andan bugüne kadar, sistematik bir savaşla karşı karşıya kaldık. Konvansiyonel olmayan bir savaş... Normal bir savaş değil... Yeni bir tür savaş: Medya savaşı, psikolojik savaş, ekonomik savaş, abluka, haksız yaptırımlar, diplomatik savaş. Ve şimdi yeni bir aşamaya geçiyorlar.

Ellerindeki bu konvansiyonel olmayan savaş yöntemlerine meşru olmayan, yasal karşılığı olmayan bir hükümeti tanımayı eklediler. “Paralel” bir hükümeti. Bu yöntem başka ülkelerde de uygulanan bir yöntem. Paralel bir hükümeti tanırlar ve hızlıca finansal ve askeri destek sağlarlar. Toplumsal ve siyasi istikrarı bozmak üzere.

HALKIN GÜCÜ BİZDE, ANAYASAYA DAYANIYORUZ

Halkın gücü bizde. Moral güç bizde, yasallık bizde. Her hareketimizi kendi “Magna Carta”mıza, kendi anayasamıza dayandırıyoruz. Halkın gücü, moral güç, meşruiyet bizde. Halkın oyları ve anayasa bizde. Bunların bizi koruduğunu söyleyebiliriz.

2002’de de denediler, petrolü sabote etmeyi ve devlete karşı darbe yapmayı denediler. Başkan Chavez’i alıkoydular. Şimdi de Başkan Nicolas Maduro’ya karşı bir darbe girişiminde bulunuyorlar.

23 Ocak’ta ne oldu? Olan bir yönetim darbesiydi. Hiç kimsenin tanımadığı bir milletvekili kendini başkan ilan etti.

Bu bir komedi. Fakat öyle bir komedi ki, kimseyi güldürmeyecek, aksina çok sayıda ölüme yol açabilecek bir komedi. Aslında bir trajikomedi diyebiliriz. Çünkü ABD yönetimi, kendini başkan ilan eden bir kişiyi tanırsa ve ardından kukla hükümetler, emperyalizme diz çökmüş diğer hükümetler bu sahte başkanı hızla tanırsa bunun üzerinden bir savaş, bir askeri müdahale gerekçesi yaratmak istediklerindendir.

GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞI HALKIMIZ

Türkiye’nin, Rusya’nın, Çin’in ve birçok başka ülkenin desteğine müteşekkiriz. Ama öncelikle kendi halkımızın desteğine ve tanımasına ihtiyacımız var. Bize meşruiyet sağlayanların desteğine. Yabancı hükümetlerin desteklerine teşekkür ediyoruz ama bizim gücümüzün kaynağı kendi halkımızdır. Çünkü yabancı hiçbir kurum ya da örgütün geleceğimiz ya da bugünümüz hakkında, yasallık hakkında karar verme yetkisi yok.

Ne Amerikalar Örgütü’nün ne BM’nin Venezuela’da kimin başkan olacağını söyleme yetkisi yok. Ve Venezuela kurumlarının da ancak halk tarafından seçilmiş birini tanıma yetkisi var. “Seç”imle, oyla…

Tüm desteğiniz için teşekkür ediyoruz, sadece Türkiye Komünist Partisi’ne değil sizler dostumuzsunuz. Tüm Türkiye halkının desteğine teşekkür ediyoruz. Örgütlerin, kurumların desteğine…Ve sokaktaki insanların desteğine. Sokaktaki sıradan insanlar...

Venezuela dendiğinde elimizi sıkan, kucaklayan, “yanındayız, devam edin” diyen insanlar. Hangi sınıftan olduklarının önemi yok. Hangi ideolojiden olursa olsun tüm Türkiye halkı bize çok yakın durdu. Her zaman minnettar olacağız ve hiçbir zaman unutmayacağız ve şu andaki destekleri her şeyden çok daha değerli. Gezegenin tarihindeki en büyük askeri güce sahip bir emperyalist tarafından saldırıya uğradığımız şu anda Türkiye halkına ne kadar teşekkür etsek azdır.