Guatemalalı eski askere 5 bin yıl hapis cezası

Guatemala’da ABD destekli özel operasyon biriminin 1982’de Dos Erres adlı köyde işlediği katliama katıldığı için yargılanan eski asker Santos Lopez Alonzo, 5 bin 160 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Santos Lopez Alonzo, 2016 yılında ABD’den Guatemala’ya iade edilmişti.
Mahkeme ülkede 1960-96 yılları arasında yaşanan iç savaşta 1982 yılında Dos Erres adlı köyde yaşayan 171 kadın, erkek ve çocuğun katledilmesinden sorumlu olan Kaibil adlı özel kuvvetler üyesi Santos Lopez Alonzo’yu cinayet ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum etti.
1982 yılında gerillalara karşı başlatılan operasyonda Dos Erres köyüne gönderilen Kaibil özel kuvvetleri köyde bulunan neredeyse tüm kadın, erkek ve çocuğu katletmişti.
Gerillaları bulamayan özel kuvvetlere bağlı askerler köy sakinlerini evlerinden çıkarmış, kadınlara tecavüz etmiş ve 171 kişiyi katletmişti.
Katliam Guatemala’nın askeri diktatörü Efrain Rios Montt döneminde gerçekleşmişti. Montt iç savaş döneminde işlediği suçlar nedeniyle yargılanırken Nisan ayında ölmüştü.
Birleşmiş Milletler'e göre, Guatemala'da 1960'tan 1996'ya kadarki iç savaşta, çoğu Maya yerlisi 200 binden fazla kişi öldürüldü, köyler yok edildi ve yüzlerce kişi kayboldu.