Guatemala'da yanardağ patladı: 25 kişi yaşamını yitirdi

Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 25 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Guatemala'nın başkenti Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'ndan havaya, kaya, duman ve kül püskürdü.

Ulusal Felaket Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, bir lav nehrinin El Rodeo köyündeki evleri yok ettiğini ve içindeki insanları yaktığı belirtildi.

Devlet Başkanı Jimmy Morales, "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullanarak, ulusal acil durum planının uygulandığını açıkladı.