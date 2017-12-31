Guatemala Dışişleri: Kudüs kararından geri dönüş yok

Guamtemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Joel, büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararından dönmeyeceklerini söyledi.

Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Joel, cuma günü yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Jimmy Morales’in aldığı Guatemala’nın Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararından dönmeyeceklerini belirterek, ülkesinin kararlarına saygı duyulmasını istedi.

Joel, ülkedeki iç savaşın sona ermesinin yıldönümü münasebetiyle gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kudüs ile ilgili karar alındı ve bu karardan geri dönüş yok” dedi.

'KARARIMIZA SAYGI DUYULMALI'

Açıklamasında, ülkesine yönelik eleştirilere cevap veren Joel, “Guatemala hükümeti, başka ülkelerin kararlarına saygı duymaktadır. Başkalarının da bizim aldığımız kararlara saygı duyması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Guatemala hükümeti, 26 Aralık günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına paralel olarak Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı almasının diğer ülkelerle olan ilişkilerine zarar vermeyeceğini belirtmişti.

Başkan Morales, geçtiğimiz hafta, Guatemala’nın Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıma kararı almıştı.

Guatemala’da 1993-1996 yılları arasında Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan eski Başkan Ramiro De Lion, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını kararlaştırmış, ancak Arap ülkelerinin pazarlarını Guatemala’ya kapatması üzerine kararından vazgeçmişti.