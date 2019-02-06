Guaido’nun Washington elçisi: Petrolü yabancı yatırımcıya açacağız

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’nun ABD’deki elçisi ülkenin petrol rezervlerini yabancı yatırımcıya açmak istediklerini söyledi.

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek ABD güdümlü darbe girişimini başlatan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun Washington’daki elçisi, ülke petrolünü yabancı şirketlere açacaklarını söyledi.

Guaido’nun ABD elçisi Carlos Vecchio, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Guaido’nun petrol üretimini artırmak ve devlete ait petrol şirketi PDSVA’nın ortak teşebbüslerin yüzde 51 hissesine sahibi olma zorunluluğunu kaldırmak istediğini söyledi.

“Açık ekonomiye gitmek, petrol üretimini artırmak istiyoruz” diyen Vecchio, “Artırmak istediğimiz petrol üretiminin büyük kısmı özel şirketler eliyle olacak” ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak Venezuela’da darbe girişimini başlatmasının arkasında ülkenin petrol başta olmak üzere zenginliklerine el koyma amacının yattığını ifade etmişti.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da daha önce Fox News’a yaptığı açıklamada ABD’li şirketlerin Venezuela petrolüne yatırım yapmasının “ABD’de ekonomik olarak büyük farklılık yaratacağı” ifadesini kullanmıştı.

Guaido'nun ABD elçisi olarak atadığı Vecchio, dün Trump’ın Kongre’de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına da Florida Senatörü Marco Rubio’nun davetlisi olarak katıldı.