Guaido'nun dokunulmazlığı kalktı

Venezuela'nın ABD destekli 'muhalefet' lideri Juan Guaido hakkında yasal süreç işlemeye devam ediyor. Son olarak Kurucu Meclis Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırdı. Guaido'nun yargılanmasının önü açıldı.

Venezuela'da ABD'yi arkasına alarak, ordunun desteği ve sokak hareketleriyle halkçı hükümeti değiştirmeye çalışan "muhalif" lider Juan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç işlemeye devam ediyor. Son olarak Juan Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı.

Ülkedeki tek yetkili yasama organı Kurucu Meclis, Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno'nun bu yöndeki talebini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Diosdado Cabello başkanlığında toplanan Kurucu Meclis oturumunda Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebi parlamenterlerin tamamının desteğiyle kabul edildi.

Guaido'nun “Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesiyle” ilgili olarak Yüksek Adalet Mahkemesi'nin yasal süreci başlatması bekleniyor.

KAMU GÖREVLERİNDEN DE MEN EDİLMİŞTİ

Başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, “insani yardım” kisvesi altında ABD'nin Kolombiya'ya yığdığı malzemelerin 23 Şubat'ta Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya'ya geçmişti.

Kolombiyalı yasa dışı silahlı grupların sınırda kontrol ettiği patikalardan geçtiği değerlendirilen Guaido, Kolombiya'ya Venezuela ordusunun desteğiyle gittiğini öne sürmüştü.

Daha önce Guaido'nun “kaynağı açıklanamaz bir harcama kaydı” bulunduğu için kamu görevlerinden 15 yıl men edilmesi kararı alınmıştı.