Guaido'dan İngiltere'ye mektup: Altınları vermeyin

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Guaido, Venezuela’ya ait İngiltere Merkez Bankası’nda bulunan altınları transfer etmemesi için İngiltere Başbakanı May’e mektup yazdı.

İngiltere Merkez Bankası’nın Venezuela Merkez Bankası’na ait 1,2 milyar dolar değerinde altın rezervini transfer etmeyi reddetmesinin ardından, ABD’nin geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Guaido da İngiltere’ye altınları Venezuela hükümetine vermeme çağrısında bulundu.

Bloomberg cumartesi günü yayımlanan haberinde, İngiltere Merkez Bankası’nın Venezuela Merkez Bankası’na ait 8 milyar dolarlık altın rezervinden 1,2 milyar dolarlık kısmını transfer talebini reddettiğini yazmıştı.



Ambito’nun haberine göre, ABD destekli muhalif lider Juan Guaido, İngiltere hükümetine ve merkez bankasına mektup yazarak transferi ertelemelerini talep etti.

Guaido, İngiltere Başbakanı Theresa May ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’e yazdığı mektupta, sözkonusu transferin yapılması durumunda Venezuela hükümetinin bu parayı halka karşı kullanacağını ileri sürdü. 26 Ocak tarihli mektubunda Guaido “Eğer altınlar teslim edilirse bu yasadışı transfer Maduro rejimi tarafından halkı bastırmak için kullanılacak” dedi.

Guaido, Bloomberg’de yer alan haberin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İngiltere’nin Venezuela’ya ait altın rezervine el koymasını övmüş ve “Venezuela’nın varlıklarını koruma süreci başladı” ifadesini kullanmıştı.

Bloomberg’deki haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Venezuela hükümetinin yurtdışındaki varlıklarına erişimini kesmesi için İngiltere hükümetinde lobi faaliyeti yürüttüğü belirtilmişti.

İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun sekiz gün içinde seçime gitme kararı vermemesi durumunda Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

Maduro AB ülkelerinin bu açıklamasına "Hiç kimse bize ültimatom veremez" diyerek sert tepki göstermişti.

