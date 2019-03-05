Guaido, Venezuela’ya döndü

Venezuela’da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido, Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Ekvador ve Paraguay’da sağcı liderlerle görüştükten sonra dün herhangi bir engelle karşılaşmadan Karakas'a döndü.

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tanımadığını açıklayarak kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden ABD destekli muhalif lider Juan Guaido, Latin Amerika’nın sağcı liderleriyle görüşmeler yaptıktan sonra dün Venezuela’ya döndü.

ABD destekli darbe girişiminin ardından hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilen Guaido, 22 Şubat’ta gizlice Kolombiya’ya gitmişti.

teleSUR’un haberine göre Juan Guaido dün başkent Karakas’taki Simon Bolivar Havaalanı’ndan herhangi bir engelle karşılaşmadan ülkeye giriş yaptı.

Guaido, Kolombiya’ya gittikten sonra Arjantin, Brezilya, Ekvador ve Paraguay’ı ziyaret etti, bu ülkelerin sağcı liderleriyle görüşmeler yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçen hafta yaptığı açıklamada Guaido’nun hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını ihlal ettiğini belirterek yargılanacağını söylemişti.

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de 1 Mart’ta Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Guaido hakkında ceza davası açılacağını söylemişti.

Karakas’taki havaalanında destekçileri tarafından karşılanan Guaido’ya Almanya ve Hollanda büyükelçileri de eşlik etti.

Guaido havaalanından çıkarken yaptığı konuşmada Maduro hükümetinin artık yönetemediğini iddia ederek “Yarın ülkeye önemli bir duyuru yapmak üzere tüm sendikalar ve kamu çalışanlarına toplantı çağrısı yapacağım” dedi.