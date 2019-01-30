Guaido sokağa çıkmadan Trump ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yla telefonda görüştü. Trump'ın Guaido'yu ‘tebrik ettiği’, Guaido’nun da Trump’a kendisini desteklediği için teşekkür ettiği ifade edildi. Guaido bugün ve yarın muhalefeti sokağa çağırmıştı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yla telefon görüşmesi yaptığı ve kendisini tebrik ettiği belirtildi.

Trump’ın bir kez daha Guaido’ya desteğini ifade ettiği kaydedildi.

Beyaz Saray açıklamasında Guaido’nun da Trump’a desteği için teşekkür ettiği ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı bugün ve yarın yapılacak gösterilerin “önemine” değindiği belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Trump ile Guaido’nun ABD ile Venezuela arasındaki ikili ilişkileri yeniden inşa etme ve “Venezuela’nın istikrara geri dönmesini” desteklemek için düzenli iletişimi sürdürme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Geçen hafta Venezuela’da ABD yanlısı muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis’in başkanı Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş, dakikalar sonra Trump da Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Maduro ülkesine karşı darbeye direneceğini açıklamış ve ABD ile diplomatik ilişkileri kesmişti. ABD Venezuela’ya yeni yaptırımlar açıklamış ve ABD’deki Venezuela devletine ait varlıkların kontrolünü Guaido’ya vermişti.

