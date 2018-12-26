Grönland'da buzullar kışları da erimeye başladı

İskoç bilim insanları tarafından yapılan araştırma Grönland'da buzulların erimesinin hızlandığı ve buzulların kışları da erimeye başladığını ortaya koydu.

İskoç Okyanus Bilimi Derneği (SAMS) tarafından yapılan araştırma sıcak hava dalgalarının Grönland'da buzulların kışları da erimesine yol açtığını gösterdi. BBC'nin haberine göre İskoç bilim insanlarının araştırmasına göre yüzeyin altından gelen sıcaklık dalgaları buzulları eritiyor. Okyanus bilimci Neil Fraser, gelen sıcak su sonucunda okyanus yüzeyinin yüzlerce metre altında erime yaşandığını belirterek, bu erimeyi bilgisayar simülasyonlarıyla da gösterdiklerini dile getirdi. SAMS tarafından yapılan araştırmalar Grönland'daki buzulların erimesinin hızlandığına ve sudaki yükselmenin görüşmemiş seviyelere ulaştığına işaret ediyor. 2012 yılında okyanuslara akan suyun miktarının 600 gigaton olduğu tahmin ediliyor. Okyanuslardaki su seviyesinin artışının yüzde 20'si Grönland'daki erimeden kaynaklanıyor.