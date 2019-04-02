Grev yapan işçiler zam aldı

Güney Afrika'da geçen perşembe tıkanan görüşmelerin ardından greve giden Maliye işçileri, maaşlarına zam aldı.

Güney Afrika Gelir Hizmetleri, grev yapan maliye işçilerine yüzde sekiz zam yapmayı kabul etti. Gelecek yıl ve bir sonraki yıl da yüzde 1’lik zamlar yapılacak. İşçiler Ulusal Eğitim, Sağlık ve Müttefik İşçiler Sendikası ve Güney Afrika Kamu Çalışanları Birliği öncülüğünde greve gitmişti.

Binası Durban’da bulunan Güney Afrika Gelir Hizmetleri çalışanı işçiler geçen perşembe ücret pazarlıklarının yapıldığı görüşmelerin tıkanması üzerine greve gitmişti, işçiler dün patronların zammı kabul etmesinin ardından grevi durdurdu.

Esas olarak ücretlerin iyileştirilmesiyle ilgili olarak yürütülen ve 9 bin işçiyi kapsayan görüşmeler geçen Kasım’dan beri devam ediyordu. İşçileri temsilen görüşmelere katılan Ulusal Eğitim, Sağlık ve Müttefik İşçiler Sendikası ve Güney Afrika Kamu Çalışanları Birliği ücretlere yüzde 11,4 oranında zam yapılmasını istiyordu. İşverense ancak yüzde 7’lik bir artışı kabul ediyordu.

Yüzde 8’lik artışa ek olarak gelecek iki yılda da toplam yüzde 2’lik bir artış daha yapılacak.