Gözaltına alınan Suudi bakan, Bakanlar Kurulu toplantısında görüldü

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim el-Assaf, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında görüldü.
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, bugün toplanan Bakanlar Kurulu'yla ilgili şaşırtıcı bir fotoğraf paylaştı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim el-Assaf, fotoğrafta yer aldı. Gözaltına alınan eski bakanın bu kadar kısa sürede Bakanlar Kurulu toplantısına katılması, görenleri şaşırttı.
Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun yönetim kurulu üyesi olmasıyla da bilinen Assaf, Kasım başında başlatılan "yolsuzluk" operasyonun gözaltına alınan en önemli isimlerden biriydi. Yerel medya, Assaf'ın geçen ay serbest bırakıldığını duyurmuştu.