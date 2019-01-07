Görev süresi 2022'de dolacak olan Dünya Bankası Başkanı 1 Şubat'ta istifa ediyor

Reuters'in haberine göre, Dünya Bankası'nın şu anki başkanı Jim Yong Kim, kuruluşun yönetim kuruluna 1 Şubat'ta görevinden istifa edeceğini bildirdi. Görev süresi 2022 yılında dolacak olan Kim'in bu kararı almasının arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.

Dünya Bankası'nın şu anki başkanı Jim Yong Kim, 1 Şubat'ta görevinden istifa ediyor.

Reuters'in haberine göre Jim Yong Kim'in, Dünya Bankası Yönetim Kurulu'nu 1 Şubat'ta istifa edeceği yönünde bilgilendirdiği aktarıldı.

Görev süresi 2022 yılında dolacak olan Kim'in bu kararı almasının arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.

Kendisine ait Twitter hesabından istifa kararını duyuran Kim yaptığı açıklamada, "1 Şubat'ta Dünya Bankası başkanlığı görevinden ayrılacağım. Dünya üzerinde yoksulluğu bitirme noktasına bizi yaklaştırmaya kendini adamış bu büyük kuruluşun çalışanlarına liderlik etmek hayal edebileceğimin ötesinde bir ayrıcalıktı" ifadelerine yer verdi.

​Kore doğumlu Amerikan vatandaşı Jim Yong Kim, 2012'den beri Dünya Bankası başkanlığı görevini sürdürüyor.

DÜNYA BANKASI, İSTİFA KARARINI DOĞRULADI

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kristalina Georgieva'nın 1 Şubat tarihinden sonra geçici süreyle başkanlık görevini üstleneceği duyuruldu.

Ötey yandan Dünya Bankası, Kim'in 1 Şubat tarihinde istifa etme kararını doğruladı. Dünya Bankası resmi Twitter hesabından Kim'in istifası sonrasında bir açıklamada yayınladı. Açıklamada, "Mülteci krizi, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi en zorlayıcı görevlere çözüm getirmedeki liderliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.