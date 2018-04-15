Gorbaçov'dan 'Suriye' açıklaması

Eski Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısına ilişkin konuşarak, saldırının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının önemli sonuçları olacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Gorbaçov, "Kimsenin saldırıya bu biçimiyle ve bu sonuçlarla ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu durum vurmaya başlamadan önce eğitim yapıyorlarmış gibi görünüyor" diye konuştu.

Saldırının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Gorbaçov, saldırının "hiçbir iyi sonucu olmayacağını" belirtti.

ABD ve müttefikleri Suriye'ye 103 füze atarak saldırmış, füzelerin 71'i hedefe varmadan imha edilmişti.