Gorbaçov 30. yılında duvar yıkma ayinlerine katılmıyor

Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin batı tarafından işgalinin kapısını bizzat açan Mikhail Gorbaçov, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30. yılında düzenlenen festivale katılamayacak.

Kulturprojekte Berlin, 4-10 Kasım tarihleri arasında, 1989'da Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin sonlanmasına ve işgaline yol açan kilit olayları kutlamak için düzenlenecek olan açık hava festivali programını açıkladı.

Projenin yürütücüsü Moritz van Duelmen Demokratik Almanya’nın emperyalizmin ellerine teslim edilmesinde çok büyük payı olan Mikhail Gorbaçov’un festivalde ‘maalesef yer almayacağını’ belirtti.

Organizatörler, Gorbaçov’un yanı sıra Eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa ve eski ABD Dışişleri Bakanı James Baker'a da davetiyeler gönderildiğini duyurdu.