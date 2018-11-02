‘Google’da çalışmak hayalimdi ama…’

Google çalışanları dün Silikon Vadisi’ndeki şirket kampüsünde ve dünya genelindeki işyerlerinde cinsel istismara ve ücret eşitsizliğine karşı iş bıraktı. Silikon Vadisi’ndeki kampüste düzenlenen eylemde yüzlerce şirket çalışanı işyerinde cinsel taciz ve ücret eşitsizliğine karşı sesini yükseltti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi’nde Google çalışanları dün eylemdeydi. Yerel saatle 11.00’de iş bırakarak Mountain View’daki kampüs bahçesinde toplanan Google çalışanları şirketin çalışanlara cinsel tacizde bulunan üst düzey yöneticilere ödüllendirici tavrını ve cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini protesto etti.

Eylemde birçok Google çalışanı işyerinde cinsel tacize uğradıklarını ve insan kaynaklarına şikayette bulunduklarında kendilerinden sessiz kalmalarının istendiğini belirtti.

Google’ın New York’taki merkezinde de eylem vardı. Şirkette mühendis olarak çalışan Demma Rodriguez burada yaptığı konuşmada, çok gençken hayalinin akademiden, teknolojiden ve entelektüel çevreden kişilerin olduğu Google’da çalışmak olduğunu, burada ilerleyebileceğini ve güvende olacağını düşündüğünü ancak Google’ın hayalindeki yer olmadığını gördüğünü dile getirdi.

Dünkü iş bırakma eylemi şirketin Singapur’daki merkezinde başladı ve Google çalışanları Dublin, Zürih, Londra, Berlin başta olmak üzere Avrupa kentlerinde de sokağa çıktı.

Eylemlerde “Ayağa kalk, karşı koy”, “Kadın hakları işçi haklarıdır” sloganları atan Google çalışanları, hakkındaki cinsel istismarda bulunduğuna yönelik suçlamaların ardından işten ayrılan eski üst düzey yöneticilerden Andy Rubin’e işten çıkış tazminatı olarak 90 milyon dolar tazminat ödenmesini de protesto etti. Eylemler sırasında taşınan dövizlerden birinde “90 milyon dolar için işi bırakmaktan memnun olurum. Cinsel istismara gerek yok” denildi.

Taleplerini sıralayan Google çalışanları gelecek iki hafta içinde şirketin atacağı adımları takip edeceklerini, talepleri karşılanmazsa yeni eylemlere hazırlanacaklarını ifade etti.

Google çalışanlarının talepleri arasında işyerinde taciz ve ayrımcılık konularında zorunlu hakem uygulamasının kaldırılarak çalışanların dava açmalarının yolunun açılması da bulunuyor.

