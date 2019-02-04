Google Plus kapanıyor

2.2 milyar kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı (Google Plus) kapatma kararı alan Google, resmi takvimini duyurdu.

Dünya genelinde 2.2 milyar kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı ( Google Plus) kapatma kararı alan Google, kullanıcılara konuyla ilgili bilgilendirme e-postası gönderdi. Google, “Kişisel Google+ hesabınız 2 Nisan 2019'da kullanıma kapatılacaktır” uyarısı yaptı.

Google, ilk olarak Ekim 2018’de Google+’ı kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak Google’dan yeni bir açıklama geldi. Buna göre bugünden (4 Şubat) itibaren artık kullanıcılar, yeni Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinlikleri oluşturamayacak.

2 NİSAN'DA SİLİNECEK

Yapılan açıklamaya göre 2 Nisan 2019’da da kullanıcıların Google+ hesapları ve oluşturdukları tüm Google+ sayfaları kullanıma kapatılacak ve ilgili içerikler silinmeye başlanacak.