Google, Pentagon ile askeri yapay zeka projesini bitiriyor

Google, Pentagon ile yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldı.

Google, ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldı. Haberi kamuoyuna New York Times, Gizmodo, Buzzfeed gibi çeşitli ABD medya kuruluşları duyurdu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 yılı sonunda süresi biten 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını çalışanlara söyledi.

"Maven" adlı askeri yapay zeka projesinin 8 milyon 6 bin dolar hacme sahip olduğu belirtiliyor. Proje kapsamında kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından (İHA) alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu otomatik olarak teşhis edilebiliyor.

ABD ordusu ve dış istihbarat servisi CIA yıllardır öldürme amacıyla İHA'larla operasyon düzenliyor. Bu operasyonlarda sayısız sivil yaşamını yitirdi. Saldırı hedeflerine ABD başkanının onay vermesi gerekiyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın genişlettiği program çerçevesinde ordu sadece Afganistan ve Pakistan değil Yemen ve Somali'de de operasyonlar düzenledi.