Google çalışanlarından Pentagon projesine dahil olunmasına tepki

3 binin üzerinde Google çalışanı, şirketin Pentagon projesinin parçası olmasına tepki gösterdi.

Google'ın video görüntülerini algılayan yapay zeka ile insansız hava araçlarının hedef alma kabiliyetini geliştirmeyi öngören Pentagon projesine dahil olmasının ardından binlerce Google çalışanı, şirket CEO'su Sundar Pichai'ye mektup yazarak tepkilerini dile getirdi.

3 bin 100'den fazla Google çalışanının imzaladığı mektup şu şekilde:

"Sevgili Sundar,

Google'ın savaş işine girmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı Maven Projesi'nin iptal edilmesini ve Google'ın hiçbir zaman savaş teknolojisi üretmeyeceğine dair bir politika tasarlamasını, ilan etmesini ve uygulamasını talep ediyoruz.

Google, araçları ve diğer objeleri tespit etmek, hareketlerini takip etmek ve sonuçlarını Savunma Bakanlığı'na bildirmek için kullanılan ABD hükümetine ait insansız hava araçlarının ele geçirdiği "Geniş Alan Hareket İmgesi" verisi kullanan bir uyarlanmış yapay zeka gözetim makinesi olan Maven Projesi'ni geliştiriyor.

Yakın bir zamanda Google çalışanları Maven'e dair endişelerini şirket içinde dile getirdiler. Diane Greene yanıt olarak, üretilen teknolojinin "insansız hava araçlarını çalıştırmayacağına veya uçurmayacağına" ve "silahların ateşlenmesi için kullanılmayacağına" dair güvence verdi.

Bu planlama Google'ın markasına ve rekabet yetisine onarılmayacak bir hasar verecek. Taraflı ve silahlanmış yapay zeka korkusu büyürken, Google şimdiden kamuya güvence vermekte oldukça zorlanıyor. Google bu sözleşmeye dahil olarak Palantir, Raytheon ve General Dynamics gibi şirketlerin safına katılacak. Microsoft ve Amazon gibi firmaların da katılacağı savunusu Google için riski azaltmıyor. Google'ın özgün tarihi, "Kötü Biri Olma" mottosu ve milyarlarca kullanıcının hayatına doğrudan erişmesi onu farklı kılan şeydir.

Ürettiğimiz teknolojilerin ahlaki sorumluluğunu üçüncü şahıslara teslim edemeyiz. Google'ın belirtilen değerleri açıkça ortaya koyuyor: Her bir kullanıcımız bize güveniyor. Bunu asla tehlikeye atmayın. Asla. Bu sözleşme Google'ın itibarını riske atıyor ve birincil değerlerimizle doğrudan çelişiyor. Askeri gözetimde ve olanak dahilinde ölümcül sonuçlarda ABD hükümetine destek olmak adına bu teknolojiyi üretmek kabul edilebilir değil.

Google'ın ahlaki ve etik sorumluluğunu ve Google'ın itibarına tehdidi göz önünde bulundurarak:

1.Bu projeyi derhal durdurmanızı

2. Google'ın hiçbir zaman savaş teknolojisi üretmeyeceğine dair bir politika tasarlamasını, ilan etmesini ve uygulamasını talep ediyoruz."

Şirket, Maven Projesi'ni "saldırı odaklı" bir teknoloji olmadığını savunsa da, Pentagon'un bu tür video analiz programları düzenli olarak saldırılarda kullanılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar da projenin bu tür operasyonlarda kullanılacağına dair iddiaları destekliyor.

Google ve Pentagon ise silah sisteminin insan operatör olmadan çalışmayacağını savunuyor.