Google çalışanları dünya çapında iş bırakıyor

Google çalışanları, bugün cinsel istismarla suçlanan yöneticilerin kayırılmasına ve istismar mağdurlarının zorunlu arabuluculuk ile dava açmalarının önlenmesine karşı ABD'deki merkez başta olmak üzere dünya genelindeki ofislerinde iş bırakıyor.

ABD’nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde Google çalışanları bugün iş bırakacak. Eyleme Singapur'daki ve diğer ülkelerdeki Google çalışanları da katılıyor.

Google’da yüzlerce mühendis ve çalışan, şirketin cinsel istismarla suçlanan yöneticilere karşı hoşgörülü ve “ödüllendirici” tavrını protesto etmek ve cinsel istismar suçlamalarında zorunlu arabuluculuğun kaldırılarak istismar mağdurlarının dava açmasının yolunun açılması için iş bırakıyor.

Eylemi fitilleyen, New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberle, cinsel istismar suçlamasının ardından 2014 yılında işten ayrılan Google’ın android yazılımının yaratıcısı Andy Rubin’e şirketin 90 milyon dolar tazminat ödediğinin ortaya çıkması oldu. Rubin cinsel istismar suçlamasını reddederken, kendisine ödenen tazminatın miktarınınsa abartıldığını ileri sürdü.

Salı günü de şirketin "X" araştırma laboratuvarının yöneticilerinden Richard DeVaul, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından istifa etmişti. DeVaul'un iş başvurusu yapan bir kadına sarkıntılık ettiği öne sürülüyor. DeVaul daha önce iddia için "muhakeme hatası yaptığını" söylemişti.

Silikon Vadisi’nde sıklıkla gündeme gelen cinsel istismar vakaları Google’da da gündemde. Google çalışanları üst düzey yöneticilerin şirketteki konumlarını kullanarak kadın çalışanlara cinsel istismarda bulunduğunu, herhangi bir suçlamadaysa “zorunlu arabuluculuk” yöntemiyle dava açılmasına engel olunarak ve olayın istismarcı yöneticiye verilen yüksek tazminatlarla kapatıldığını belirtiyor. Google CEO’su Sundar Pichai, son iki yılda 48 kişinin cinsel istismarda bulunduğu için işten çıkarıldığını açıkladı. Google çalışanları cinsel istismar suçlamaları nedeniyle işten atılan üst düzey yöneticilerin yüksek tazminatlarla ödüllendirildiğini düşünüyor.

'MASAMDA DEĞİLİM ÇÜNKÜ...'

ABD’de bugün yerel saatle 11.00’de başlayacak eylem sabah saatlerinde Google’ın Singapur'un ofisinde başladı. Zürih, Londra, Tokyo ve Berlin'deki Google ofislerinde de çalışanlar eylem yaptı.

Eylemde Google çalışanları masalarına taleplerini içeren bir listenin olduğu bildiriler de bırakıyor. BBC’nin haberine göre bu bildiride “Masamda değilim çünkü diğer Google’cılarla birlikte cinsel taciz, istismar, gayrı şeffaflık ve işyeri kültürünün herkese uygulanmamasına karşı iş bırakıyorum” yazıyor.

TALEPLER

Google çalışanları talepleriniyse şöyle sıralıyor: