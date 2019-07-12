Google, 1000’den fazla kişinin sesinin kaydedip paylaştığını kabul etti

Belçika merkezli haber portalı VRT NWS, Google çalışanlarının, Google Asistan vasıtasıyla kullanıcıların konuşmalarını dinlediğine dair bir rapor hazırladı. Raporda VRT NWS, Google’ın Belçika’daki kayıtlarını ifşa ettikten sonra Google, kaydettiği konuşmalarını paylaştığı ortaklarının sızdırdığını iddia etti.

Çarşamba günü Belçika kaynaklı haber portalı VRT NWS, Google Asistan’ın, program kullanıcı tarafından kullanılmadığında dahil, bulunduğu ortamı dinlediğe ve kaydettiğine dair bir rapor yayınladı. Raporda Google Asistan’ın bu kayıtlarının üçünçü kişiler tarafından dinlendiği de ortaya kondu. Sesin kayıt edilmesi ve cihazın bulunduğu oda içerisini dinlemesi her ne kadar Google’ın kullanım şartları sözleşmesinde bulunusa be kullanıcıların cihazı kullanmadan önce bunu kabul etmiş olsa da, bu kayıtların Google çalışanları veya diğer üçüncül şahıslar tarafından dinlenebileceğine dair bir onay söz konusu değil.

YERİN KULAĞI VAR

Google, cihazlarının ortamı sürekli dinlediğini daha öncesinde reddetmişti. Hatta VRS NWS’ın raporunda da Google Hollanda’nın konuya dair hazırladığı ‘güven vermek’ amacı güden videoya yer verildi. Google’ın hazırladığı Youtube videosunda, Google Asistan’ın bulunduğu ortamda ‘kulak misafiri’ olduğu reddedilirken, aynı zamanda toplanan ses kayıtlarının Google’a analiz için yollandığı söyleniyordu.

Google, yaptığı açıklamada bu verilerin kaydedilip, dinlenip, paylaşıldığını itiraf ederken iki iddiada bulundu, bunların birincisi verilerin anomim olarak depolandığı, ikincisiyse, sadece dili anlama amacı güderek belirli ‘partnerlerle’ paylaşıldığı. Google her ne kadar verilerin anomim olarak depolandırıldığını iddia etse de VRT, ulaştığı ses kayıtlarının sahiplerini bulabildi. Google’ın ikinci iddasıysa, yazılımın dil algısını geliştirmek için ‘belirli partnerlerle’ paylaşıldığı. Google bunun kullanıcı tarafından kontrol edilebildiğini, verilerin kullanıcı tarafından 3 yada 18 ayda bir silinmeye ayarlanabileceğini iddia etti.

Google’ın kişinin rızası olmadan kaydedip paylaştığı veriler arasında kişisel ve önemli konuşmaların yaşandığı telefon görüşmeleri ve oda içerisinde ‘kulak misafiri’ olduğu konuşmalar bulunuyor. Google bu kayıtların ‘Tamam Google’ gibi algılanabilecek bir sözün ortamda söylenmesiyle tetiklendiğini iddia etti.