Goldman Sachs Türkiye ve Arjantin hariçi 'gelişen ülkelere' yatırım yapılabilir

Goldman Sachs tarafından yayınlanan raporda 'gelişen ülke piyasaları'nın varlıkları alınabilir değerlendirmesi yapıldı. 2018'in ikinci yarısı için 'yatırım yapılabilir' yer olarak seçilen ülkeler arasında Türkiye ve Arjantin bulunmuyor. Yılın ikinci yarısında doların "gelişen ülke" paraları karşısında zayıflaması da bekleniyor.

"Sıcak para" hareketlerine ilişkin yönlendirici kuruluşlardan olan Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda "gelişen piyasalar"ın geçen haftanın tersine "yatırım yapılabilir" olduğu, yılın ikinci yarısında doların diğer paralar karşısında değer kaybedeceği belirtildi. 2018'in ikinci yarısı için seçilen ülkeler sıralandı, Şili, Peru, Kolombiya, Güney Afrika'nın yer aldığı listede Türkiye ve Arjantin'e yer verilmedi.

HT Bloomberg göre Goldman Sachs stratejistlerinin hazırladığı bir raporda, "Gelişen piyasa varlıkları, son dönemde sarsılmış olsa da, bu varlıkların temellerinin büyük bir kısmı hala iyi durumda ve gelişen piyasa tahvilleri alınabilir" değerlendirmesi yapıldı.

"Gelişen ülkelere" ilişkin açıklamaların, geçen haftanın tersine döndüğü saptanırken birinci çeyrekte belirtilen görüşlerde, gelişen piyasaların Fed sıkılaşması karşısında dirençli olduğu belirtilirken, ikinci çeyrekte yapılan yorumlarda söz konusu piyasaların hassas olduğu söyleniyor. Goldman Sachs'a göre, Arjantin ve Türkiye haricinde gelişen ülkeler bir grup olarak "sağlam" görünüyor.

Goldman Sachs stratejistleri tarafından Çarşamba günü yazılan raporda, "İstikrarlı ve trendin üzerinde bir küresel büyümeyi ve kademeli sıkılaşmayı sürdüren Fed'i içeren baz senaryomuzda, ABD Doları, hem G-10 hem de gelişen piyasa para birimleri karşısında zayıflayacaktır" ve "Özellikle gelişen piyasalarda yerel sabit getirili varlıklar olmak üzere dolar cinsinden olmayan varlıkları tercih ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Goldman stratejistlerinin 2018'in ikinci yarısı için yapmış olduğu seçimler şunlar:

*Şili Pesosu

*Peru Solu

*Kolombiya Pesosu

*Güney Afrika Randı

*Dolarda Kanada ve Avustralya dolarları karşısında kısa pozisyon almak