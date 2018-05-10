Golan'da siren sesleri: Füze saldırısından ilk görüntüler

Golan Tepeleri'nde İsrail sirenlerinin çalmakta olduğu belirtiliyor.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde siren sesleri duyulduğu açıklandı.

Roket saldırısı durumunda çalan sirenlerin, İsrail ordusunun "Suriye'de İran hedeflerinin vurulduğuna" dair açıklama yapmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

İsrail medyası, İsrail kontrolündeki bölgelere saldırı olduğuna ilişkin bilgi aktarmadı.

Golan'daki sığınaklar, Salı günü "Suriye'deki İran güçlerinin anormal faaliyetleri" sebebiyle sivillere açılmıştı.

ABD'nin İran anlaşmasından çekilmesiyle birlikte bölgede gerilim yükseldi. İsrail ordusunun olası savaş haline karşı hazırlık yaptığı kaydediliyor.

'İŞGALCİ İSRAİL BİRLİKLERİ VURULDU'

Suriye medyası, Golan'a "onlarca füze atıldığını" ve "İşgalci İsrail birliklerinin vurulduğunu" duyurdu.

Suriye medyasına göre saldırı askeri hedeflere yönelik yapıldı.

İsrail, henüz askeri kayıp olduğuna ilişkin açıklama yapmadı.

İSRAİL'DEN HAVAN ATIŞI

İsrail'in Suriye saldırısına karşılık olarak havan atışı başlattığı bildiriliyor.

Havan saldırısının Kuneytra'nın kuzeyine yapıldığı söyleniyor.

Bölgede yoğun patlama sesleri duyuluyor.

GOLAN'DAN İLK GÖRÜNTÜLER

Suriye'nin İsrail askeri hedeflerine saldırı gerçekleştirdiği söylenen Golan'dan ilk görüntüler geldi.

Siren sesleri duyulan Golan'dan görüntüler:





'İSRAİL UÇAKLARI SURİYE ORDUSUNU VURDU'

El Cezire'nin iddiasına göre İsrail savaş uçakları Suriye hava sahasına girdi.

İsrail uçaklarının Kuneytra'daki Suriye ordusuna ait noktaları vurduğu söyleniyor.

Uçaklara karşılık verilip verilmediği henüz bilinmiyor.

'27 FÜZE ATILDI, BÜYÜK KISMI İMHA EDİLDİ'

İsrail medyası, Suriye'den Golan'a 27 füze atıldığını, ancak büyük kısmının imha edildiğini iddia etti.

İsrail ordu sözcüsü, füzelerin Suriye ordusu tarafından değil, İran güçleri tarafından atıldığını öne sürdü.

Suriye medyası ise bölgeye Suriye ordusu tarafından 70'e yakın füze atıldığını duyurdu.

Suriye'den atılan füzeler: