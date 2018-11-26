Göçmenler: Suçlu değiliz, ağır işçileriz

Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye sığınma başvurusunda bulunmak üzere Meksika sınırına gelen binlerce göçmenin girişini engelleyen ABD, sınırı kapattı, geçmeye çalışanlara biber gazıyla saldırdı. Meksika hükümeti ‘yasadışı’ olarak ABD sınırını geçmeye çalışanları sınır dışı edeceğini açıkladı. Sınıra göçmenler ‘Biz suçlu değiliz, uluslararası işçileriz, ağır işçileriz’ diye slogan attı.

ABD, dün Meksika sınırını kapatarak ülkeye girmek isteyen göçmenlere biber gazıyla saldırdı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan ve binlerce kişiden oluşan göçmen konvoyunun bir bölümü Meksika sınırına ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlerin girişine izin vermeyeceklerini belirterek sınıra asker yerleştirmesinin ardından dün sınırı zorlayan göçmenlere biber gazıyla müdahale edildi. Yaklaşık 500 göçmenin sınırdaki bariyerleri zorladığı bildirilirken, ABD'li sınır güvenlik görevlilerinin aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenlere gözyaşatıcı bomba ve biber gazıyla saldırdığı belirtildi.

ABD’nin San Diego ile Meksika’nın Tijuana kentleri arasındaki sınır kapısı saatlerce kapalı kalırken, bölgede araç kuyrukları oluştu.

Meksika hükümetinden de ABD’ye “yasadışı olarak” geçmek isteyen göçmenlerin sınır dışı edileceği açıklaması geldi.

Meksika hükümetinden daha sonra yapılan açıklamada göçmenlerin ABD sınırına “şiddet yoluyla” yaklaştığı ancak daha sonra durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

ABD’ye sığınmak için yola çıkan göçmenlerin çoğunluğunu Honduraslılar oluşturuyor.

Sınırı geçmek isteyen yüzlerce göçmen dün “Biz suçlu değiliz, ağır işçileriz, uluslararası işçileriz” diye slogan attı.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen konvoyunun ülkeye girişini engellemek için “gerekirse” ülkesinin güney sınırı tamamen kapatacağını belirterek "Politikamız belli: yakala ve tutukla" demişti. Trump sınıra sevk edilen askerlere öldürme izni verdiğini söylemişti.





