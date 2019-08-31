Göçmen krizi: Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye büyükelçisiyle görüştü

Perşembe günü 547 insanın Türkiye üzerinden Yunanistan’ın Midilli adasına sığınması üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye büyükelçisiyle görüştü. Yunanistan Dışişleri ve Savunma Konseyi, Ege adalarına gelen göçmen dalgasını tartışmak için bu gün acil bir oturum düzenleyecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen krizinin tekrardan gündeme gelmesinin ardından bu gün saat 11’de Dışişleri ve Savunma Konseyi’ni toplamaya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'sa Türkiye’nin Atina’daki Büyükelçisi Burak Özügergin’i görüşmeye çağırdı.

Yunanistan kaynaklı haber portalı Ekathimerini'nin iddiasına göre Dendias, Özügergin'le, 2016’da Ege’de göçmen kaçakçılığını engelleme konusunda Ankara ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşmanın yükümlülükleri üzerine görüştü.

Perşembe günü Ayvalık’tan yola çıkan 13 tekne Midilli adasına varmıştı. Teknelerde toplam 547 kişi bulunuyordu. Bu kitlesel giriş 2014 – 2016 mülteci krizinden beri en büyük kitlesel giriş olma özelliğine sahip.

Ege adalarına Türkiye'den gelenlerin sayısı, son haftalarda istikrarlı bir şekilde artarken, Yunanistan’da faaliyet gösteren STK’ların aktardığına göre Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı geçen yaza göre iki katına çıkmış durumda.

MİDİLLİ’DEKİ GÖÇMEN KAMPINDA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Geçen Pazar günü, Moria Göçmen Kampı’nda kalan 15 yaşında bir Afgan genç Midilli yerlisi aynı yaştaki bir Yunan genç tarafından öldürülmüştü.

Beş doğu Ege adasındaki devlet kamplarından Midilli ve Sisam'da bulunanlarının kapasiteleri çoktan aşılmış durumda. Yetkililer bekledikleri sayının üç katından daha fazlasına ev sahipliği yapıldığını belirtirken maksimum kapasitesi 1.000 olan bir tesiste 3.000'den fazla kişinin bulunduğu vurgulandı.

Toplam 10 bin göçmen, salı günü kuzey Yunanistan’ın anakarasındaki Kavala'da bulunan başka bir devlet kampına taşınacak.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı ve adalardaki göçmenlerle çalışan diğer kuruluşlar, daha fazla kamp sakininin anakaraya, özellikle yaşlılar, hamile kadınlar ve refakatçısı olmayan çocukların transfer edilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

STK'lar, aileleri olmadan Yunanistan'a seyahat eden küçük çocuk sayısının arttığını vurgulamakta. UNICEF 'e göre, şu anda Yunanistan'da 32 binden fazla çocuk göçmen bulunuyor. Bunların 4,100'ünün aileleri yanlarında bulunmuyor.

Perşembe günü Midilli'ye seyahat eden 546 göçmenden yüzde 40'ının çocuklar olduğu bildiriliyor.