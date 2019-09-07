Göçmen krizi: Hırvatistan, emekli polisleri göreve çağırmayı tartışıyor

Hırvatistan, göçe karşı emekli polisleri tekrar göreve çağırmayı tartışmaya açtı.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, göçe karşı ülkenin 'sınırını güçlendirmek' amacıyla polis kuvvetlerine yardımcı bir emekli memur kuvvetleri kurmayı planlıyor.

Rezerv Polis Yönetmeliğinde önerilen değişikliklere göre, İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetleri personeli sayısını yüzde 10 artırma hakkına sahip olacak, bu da 1.800 rezerv görevlisinin istihdam edilebileceği anlamına geliyor.

Bakanlık, 29 Ağustos'ta, Rezerv Polis Yönetmeliği hakkında yaptığı açıklamada “Güvenlik sisteminin rezerv kuvvetlerini eğitmiş ve hazırlamış olması ve göçmen baskısı, terörizm, doğal afetler ve büyük felaketler gibi bugünkü güvenlik durumunu etkileyen riskler, düzenli güvenlik kuvvetlerinin hızlı bir şekilde yanıt vermesini gerektiriyor” dedi.

Hareketi desteklediğini belirten polis memurları sendikası başkanı Mario Puskariç, pek çok emekli memurun emeklilik sonrası halihazırda başka işlerde çalışmak zorunda kaldığını ve özellikle de sınırlar dahilinde ilave kapasitelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Puskariç, Hırvatistan'ın başka bir bölgesinden bir polis memurunu bilmediği alanlara yollamanın maliyetleri arttırdığını belirtti.

Sendika başkanı Puskariç, Hırvatistan hükümetinin 2012 yılında Rezerv Polisi Yönetmeliğini kabul ettiğini, ancak eski bakanlığa ve mevcut bakanlığa da önerdiği halde hiçbir zaman kullanmadığını ifade etti.

Sendika başkanı, turizm sezonunda da daha fazla memura ihtiyaç duyulduğunu hatırlatarak “Göçmen krizi nedeniyle, birçok polis memuru [sınırlar] konusunda yardım ediyor. Ancak yalnızca göçmen krizinden dolayı değil ”dedi.

Bosna'ya geçtiğimiz yaklaşık 25 bin göçmen ve sığınmacı giriş yaptı. Ancak bu sene Bosna’da sadece 3 bin 500 kişi kaldı. Diğer insanlar Batı Avrupa’ya ulaşmak için Hırvatistan üzerinden yola devam etti.

İnsan hakları grupları, Hırvat polisini göçmenleri ve mültecileri Bosna'ya iade etmek için şiddet kullanmakla suçladı. Hırvatistan İçişleri Bakanlığı defalarca polis şiddeti iddialarını reddetti ve Hırvatistan'ın yalnızca AB sorumluluklarına göre yasa dışı göçü önlediğini savundu.