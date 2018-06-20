Göçmen çocuklarla ilgili tepkiler artarken, Trump'tan yasa değişikliği talimatı

ABD'de göçmen çocukların ailelerinden ayrılarak kafes benzeri yerlere kapatılmalarına tepkiler büyürken, Trump tepkileri göğüslemek için Cumhuriyetçilere göçmen yasasında değişiklik yapan tasarıyı Meclis'ten geçirme talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik "sıfır tolerans" politikasına ve Meksika sınırından ülkeye giriş yapan göçmen ailelerinin çocuklarının ellerinden alınarak gözaltına alınmalarına tepkiler sürüyor.

Göçmen bebek ve çocukların ailelerinden koparılmasından dolayı hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından şiddetle kınanan ABD Başkanı Donald Trump, göçmen yasasında reform çabaları konusunda Cumhuriyetçilerin "yüzde bin arkasında olduğunu" söylerken, konuya dair somut bir öneri sunmadı.

ABD Kongre Binasında Cumhuriyetçilerle kapalı bir toplantı yapan Trump'ın, bu toplantıda göçmen ailelerin ayrılmasından rahatsızlık duyduğunu belirttiği ancak buna ilişkin bir sorumluluk da üstlenmediği belirtildi. Trump'ın toplantıda göçmen yasasında reform yapan tasarının meclisten geçirilmesi için Cumhuriyetçilere talimatta bulunduğu ifade edildi. Floridalı Cumhuriyetçi meclis üyesi ve göçmen reformunun öncülerinden olan Carlos Curbelo “Başkan bu durumun sonlanmasını istiyor” dedi.

Toplantının ardından Trump, Demokrat meclis üyelerinin gösterisiyle karşılaştı. Demokratlar “Aileler birbirine aittir” yazılı pankartlar taşıdı.

Trump, “Güzel bir toplantı yaptık. Bu kanunlar yıllardır, on yıllardır çiğneniyor. Ancak güzel bir toplantı yaptık” açıklamasında bulundu.

Kansas Cumhuriyetçi meclis üyesi Kevin Yoder, “(Trump) hazırlanan iki yasa tasarısından birini meclisten geçirmemiz gerektiğini söyledi. İki yasa arasında herhangi bir seçim yapmadı” dedi.

Yasanın meclisten geçmesi için Demokratların destek vermesi gerektiği belirtiliyor. Demokratlar, Trump'ın yasaya gerek duymaksızın göçmen politikalarını tek taraflı olarak durdurabileceğini savunuyorlar.

Yasa tasarılarının bu hafta mecliste oylanması bekleniyor.