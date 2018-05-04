Giuliani’den Trump sorgusu talepleri: Kısa sürsün, sadece Rusya sorulsun

Geçtiğimiz ay Trump'ın ekibine katılan eski federal savcı Rudy Giuliani, 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahil olup olmadığına dair açılan soruşturmada sorgulamanın birkaç saati geçmemesini ve yemin altında gerçekleşmemesini talep etti.

Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni baş avukatı olarak görev yapmaya başladı. Giuliani, müvekkilinin Özel Danışman Robert Mueller tarafından sorgulanmayı kabul etmesi durumunda bunun birkaç saatten fazla sürmemesi gerektiğini ayrıca yemin ettirilmemesini istediklerini belirtti. Sorgulamada esas olarak 2016 seçimlerindeki Rusya müdahalesi konusuna yoğunlaşılması talebini de dile getirdi.

Reuters'in sorularını yanıtlayan Giuliani, soruşturmada hangi soruları uygun bulacaklarına ilişkin soruya “Ruslarla herhangi bir anlaşma yapıldı mı? Trump ile Ruslar arasında görüşme gerçekleşti mi?” yanıtını verdi.

Giuliani, soruşturma yapanların Rusya sorularına ek olarak Trump'ın geçen sene FBI Müdürü James Comey'i kovuşu hakkında da soru sorabileceklerini söyledi.

GIULIANI: STORMY DANIELS SORUŞTURMASIYLA DA İLGİLENECEĞİM

Aynı zamanda eski federal savcı olan Guiliani, Rusya soruşturmasında Trump'ın baş danışmanı olduğunu, ancak Trump'ın uzun dönem avukatlığını yapan Michael Cohen'in, Trump'la 2006'da ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'e 130 bin dolar sus payı ödediğine dair iddialarla da yakından ilgileneceğini belirtti.