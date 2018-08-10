Girne Amerikan Üniversitesi döviz kurunu sabitledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), eğitim harçlarının ödenebilmesi için döviz kurunu sabitledi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, döviz kurundaki artışın, "öğrencilerin eğitim ve öğrenim haklarına verebileceği zarar ve olumsuzlukların önüne geçebilmek" için bu tedbirin uygulandığı belirtildi.

GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Üniversitemiz rektörlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda: '2018 Yaz Okulu Kuralları' çerçevesinde uygulanan döviz kuru sabitlemesinin yanında, '2018- 2019 Akademik Yılı' için eğitim harcı ödemesini yapacak TC ve KKTC uyruklu öğrencilerimiz için 15 Ağustos 2018 tarihine kadar 1 Euro, 4.60 TL olarak sabitlenmiştir. Rektörlüğümüz; 2018 - 2019 Akademik Yılı’nda güz ve bahar dönemlerini kapsayacak şekilde de, yine TC ve KKTC uyruklu öğrenciler için, eğitim harcını 1 Euro = 5 TL olarak sabitleme kararı almıştır."

