'Girl Power' tişörtünü üreten kadın işçiler ağır sömürüye maruz kalıyor

Kadınlara “özgüven kazandırma” odaklı olduğunu belirten bir giyim markası, Bangladeş'teki mağazasında “Girl Power" (Kız gücü) tişörtlerinin üretiminin, ağır emek sömürüsü altındaki kadınlar tarafından yapıldığının ortaya çıkarıldığı bir raporun ardından söz konusu tişörtleri satmayı bıraktığını açıkladı.

İngiltere merkezli F= adlı şirket, tişörtlere “muazzam bir talep” olduğunu, hatta TV sunucusu Holly Willoughby ve eski Spice Girl Emma Bunton gibi ünlülerden destek aldıklarını söyledi.

Bu arada tişörtleri üreten, düşük ücretleri ve korkunç çalışma koşullarını protesto etmek için greve çıkan kadınlardan hiç bahsedilmedi.

Ne yazık ki, saatte 0,56 dolar kadar düşük bir ücret, buzdağının sadece görünen kısmı. Tişörtün kadınlara özgüven kazandırma içerikli mesajı, son zamanlarda onu üreten şirketin, yönetimin emirleriyle ciddi şekilde dövüldüğü ve tehdit edildiği iddia edilen kadın işçileri “bir daha olmayacak, daha dikkatli olunacak” gibi açıklamalarla unutturmaya çalıştığı gerçeği ışığında özellikle ironik görünüyor. F=’in kendi sitesinden yaptığı açıklamada fabrikanın “iyi çalışma koşulları ve adil ücreti onayladığı” belirtiliyor.

Grubun kurucu ortağı Danielle Newnham, raporun ana fikrini takdir ettiklerini açıkladı ancak “Raporun sonuçları Bangladeş'te çalışan insanlar ve ilk elden deneyime sahip kişilerden aldığımız bilgilerle uyuşmuyor” diye de ekledi.

Fabrikayla sözleşme yapan şirketin yazdığı bir mektupta ise, olayı araştıran Guardian muhabirinin şahsen taciz ettiğini ima eden yine İngiltere merkezli Stanley/Stella adlı giyim markası, Bangladeş'te ücretlerinin tamamen yasal olduğunu ve tüm güvenilir insanlar gibi “saklayacak hiçbir şeylerinin bulunmadığından” emin olduklarını savundu.

Bu sırada Newnham, son birkaç günü, bütün bu tartışmaların onun için ne kadar zor geçtiğini ve kadın işçilerin maruz kaldığı şiddeti ilk okuduğu günün "çalışma hayatının en zor günü" olduğunu tweetleyerek geçirdi.

My heart is broken. Yesterday was the most difficult day of my working life. And I don’t share that easily.

I know what a shitty day looks like.

But this is different...

— Danielle Newnham (@daniellenewnham) 28 Şubat 2019