Gezegenimiz ısınıyor: 2016 en sıcak yıldı

Gezegenimiz 2016'da en sıcak yılını yaşadı ve Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre ısınmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler hava ajansı, yeni küresel verileri gerekçe göstererek gezegenin dramatik şekilde ısındığının altını çizdi ve son üç yıl rekor düzeyde sıcakların yaşandığını vurguladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), beş önde gelen uluslararası hava durumu ajansından alınan veriler ekseninde, "2015, 2016 ve 2017 yıllarının rekor seviyedeki en sıcak yıllar olarak doğrulandığını" bildirdi.

2016, El Nino ısınma etkisi nedeniyle şimdiye kadarki en sıcak yıl oldu, 2017'nin ise El Nino etkisi olmadan yaşanan en sıcak yıl olduğu ifade edildi.

El Nino, bir atmosfer-okyanus olayı ve iklimi küresel ölçekte etkileyen en önemli doğal süreçlerden birisi.

'SON 3 YILDAKİ ISINMA İSTİSNAİ BİR DURUM'

WMO genel sekreteri Petteri Taalas, yaptığı açıklamada, "Uzun vadeli sıcaklık eğilimi, tekil yılların sıralamasından çok daha önemli ve bu eğilim yukarı yönlü" dedi.

21. yüzyıl şimdiye kadar rekor düzeyde 18 en sıcak yılın 17'sini kapsayan en sıcak hava dönemi oldu.

Öte yandan Tasslas, "Son üç yıldaki ısınma derecesi istisnai bir durum" dedi.

WMO, hava ve iklimle ilgili afetlerin yoğunlaştığına da dikkat çekti; bu afetler, geçtiğimiz yıl ABD'de rekor seviyelere ulaşırken, birden fazla ülke siklonlar, seller ve kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

Dünyanın ortalama sıcaklığı, 19. yüzyıldan itibaren 1,1 derece artış gösterdi.