Gerry Adams'tan İsrail'e karşı hamle çağrısı

İrlandalı siyasetçi Gerry Adams, BM'ye ve Avrupa'ya İsrail'e karşı hamle çağrısında bulundu.

IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein'in eski lideri Gerry Adams, 16 Filistinli eylemciyi öldüren İsrail'e karşı siyasi hamle çağrısında bulundu.

Belfast Telegraph'a konuşarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ni harekete geçmeye davet eden Adams, İsrail'in İrlanda Büyükelçisi'nin ülkeden sınır dışı edilmesini talep etti.

Gazze'nin "açık hapishane" olduğunu söyleyen Adams, Gazze'deki yaşam koşullarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Bahanelerin zamanı sona erdi" diyen Adams, İsrail keskin nişancılarının yaptıklarının hiçbir gerekçesi olamayacağını vurguladı.