Gerilim tırmanıyor: Rusya maslahatgüzarı çağırdı, ABD uçağı Karadeniz’de

Rusya, sınır ihlali gerekçesiyle Ukrayna maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı. ABD’ye ait bir keşif uçağının Yunanistan’ın Girit adasından havalanarak Kırım’a doğru hareket ettiği bildirildi.

Rusya, Ukrayna donanmasının üç gemisinin sınır ihlali yapması yüzünden Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı.

Sputnik’in haberine göre, Ukrayna gemilerinin Rus karasularına girmesi yüzünden Rusya'nın bölgeye savaş uçaklarını göndermesi raddesine kadar tırmanan gerilim nedeniyle Rusya'daki Ukrayna maslahatgüzarının Rus Dışişleri'ne davet edildiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Ukrayna tarafının agresif ve provokatif eylemleri nedeniyle bu ülkenin maslahatgüzarının Dışişleri'ne çağrılacağını söylemişti.

‘PLANLI PROVOKASYON’

Zaharova "Burada sadece hukukun (deniz hukuku) ihlal edilmesinden değil, planlı bir provokasyondan bahsediyoruz. Bu provokasyonun ve devamındaki provokatif eylemlerin hepsinin önceden planlandığını biliyoruz” açıklamasında bulundu.

PESKOV: ÇOK TEHLİKELİ, ÖZEL SORUŞTURMA GEREKİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov da, Ukrayna’nın Karadeniz'deki eylemlerini "Çok tehlikeli bir provokasyon sözkonusu. Bu konu elbette özel dikkat ve soruşturma gerektiriyor" diye değerlendirdi.

LAVROV: UKRAYNA'DA SIKIYÖNETİM MİLLİYETÇİLERE YARAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Kerç Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Kiev yönetiminin sıkıyönetim ilan etmesi halinde bu ülkedeki radikallerin ve milliyetçilerin “ellerinin bağı çözülmüş” gibi hissedeceğini söyledi. Kiev yönetiminin gelişmeler nedeniyle sıkıyönetim kararı alması halinde Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bulunduğu Donbass bölgesi için tehdit oluşacağını kaydeden Lavrov, "Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesi halinde bu bölgede neler yaşanacağı dikkatle takip edilmeli. Sıkıyönetim yokken bile bu bölgede yerleşim birimlerine, sosyal tesislere ateş açılması, sivillerin öldürülmesi gibi uluslararası insan hakları ihlalleri görülüyor. Sıkıyönetim ilanı ile radikaller ve milliyetçiler, muhtemelen 'ellerinin bağı çözülmüş' gibi hissedecek" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYON KİEV YÖNETİMİNİN EMRİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR'

Ukrayna donanmasının Kerç Boğazı'ndaki provokasyonu Kiev yönetiminin en azından onayı ya da belki de doğrudan emriyle gerçekleştiğinden şüphe duymadıklarını söyleyen Lavrov, ABD ve Avrupa'nın her zaman olduğu gibi provokatörlerin yanında olacağına güvenen Ukraynalı yetkililerin bu durumdan kazanç elde etmeye çalıştığını vurguladı. Ukrayna'nın Batılı “sponsorları”na seslenen Lavrov, "Bu ülkeleri, Ukrayna'da yapılacak seçimler veya yaşanan çeşitli gelişmelerle bağlantılı olarak askeri histeri üzerinden siyasi puan kazanmaya çalışan Kiev yönetimini Donbass'taki durumu daha da kötüye götürmemesi için sakinleştirmeye çağırıyoruz" diye konuştu.



'RUSYA'NIN AZAK DENİZİ'NDEKİ DENETİMLERİ TÜM ANLAŞMALARA UYGUN'

AB'nin Rusya'dan Azak Denizi'ndeki gemi denetimlerini durdurmasını istemesine de yanıt veren Lavrov, "Bu denetimler, Ukrayna ile olanlar da dahil tüm mevcut anlaşmalara uygun olarak yapılıyor. Şimdiye dek bu denetimler hakkında denetlenen gemiler tarafından hiçbir şikayet yöneltilmedi" dedi.

ABD UÇAĞI KARADENİZ'DE

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik sürerken, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135V tipi keşif uçağının Yunanistan'ın Girit adasından hareket ederek Karadeniz hava sahasına girdiği ve Kırım'a doğru hareket ettiği belirtildi.

Ukrainskiy militarnıy portal sitesinin aktardığına göre, ABD ordusuna ait keşif uçağı Karadeniz hava sahasına girdi. Boeing RC-135V tipi uçak Girit'teki Suda üssünden hareket ederek, Bulgaristan hava sahasından geçti ve Kırım kıyılarına doğru yöneldi.

Ukrayna donanmasına ait üç geminin dün sınır ihlali yapıp Rusya'nın karasularına girmesi bölgede gerilim yaşanmasına yol açmıştı. Ukrayna gemileri ise Rusya kıyılarının 20 kilometre açığında alıkonulmuştu.

BM GÜVENLİK KONSEYİ, RUSYA'NIN ÇAĞRISIYLA TOPLANACAK

Rusya'nın Kerç Boğazı'nı bir süre için gemi trafiğine kapatmasına neden olan gerilimin ardından BM Güvenlik Konseyi'nin TSİ 19.00'da Rusya'nın çağrısıyla toplanması bekleniyor.

