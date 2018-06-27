General Electric, sağlık ve petrol sektörlerinden çekiliyor

General Electric sağlık ve petrol sektörlerinden çekileceğini, havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacağını açıkladı.

General Electric (GE) şirketinin sağlık ve petrol sektörlerinden çekileceği açıklandı. Şirketin sağlık sektöründen çekileceği ve petrol şirketi Baker Hughes'taki hisselerini satacağı bildirildi.

Şirketin sağlık hizmetleri veren biriminin yüzde 20'lik hissesinin paraya çevrileceği ve yüzde 80'inin hissedarlara dağıtılacağı belirtilirken, bu birimin artık bağımsız bir şirket olacağı ifade edildi. Bu sürecin 12-18 ay süreceği bildirildi.

GE'nin 2017'de 7,4 milyar dolara yüzde 62,5'lik hissesini satın aldığı ABD'nin en büyük üçüncü petrol sahası hizmeti veren Baker Hughes firmasının da hisselerinin satılarak GE'den tamamen ayrılacağı kaydedildi. Şirketin petrol alanından çekilmesinin 2-3 yıl süreceği belirtiliyor.

Açıklamada, bu değişikliklerin ardından General Electric'in havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacağı bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, dün bir açıklama yapan General Electric CEO'su John Flannery bu operasyondan kaç kişinin etkileneceğini belirtmedi.

Şirketin 2017 sonu itibariyle 313 bin çalışanı bulunuyor ve bunlardan üçte ikisi ABD dışında çalışıyor.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu değişikliklerin General Electric'e 2020 yılının sonuna kadar en az 500 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağına dikkat çekilerek, bu tarihe kadar firmanın borcunun 25 milyar dolar azaltılmasının ve bilançoda 15 milyar dolar nakit oluşmasının planlandığı vurgulandı. Flannery, bunun şirketin nasıl yönetileceğiyle ilgili önemli bir değişim anlamına geldiğini söyledi.

Öte yandan şirkete yakın kaynaklar, şirketin en büyük iki birimi olan jet motorları ve enerji türbinlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini bildiriyor.

Şirketin sağlık ve petrol sektörlerinden çekilme kararı bir ay önce 11 milyar dolarlık bir anlaşmayla demiryolu lokomotif işinden çekilmesinin ardından geldi. Şirket geçen hafta da gaz-motoru birimini 3 milyar dolara satmıştı. GE'nin aydınlatma alanındaki birimini de satmayı planladığı biliniyor.