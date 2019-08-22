Genç komünistler, İspanya İç Savaşı'nın 80. yıldönümünde düzenlenen kampta buluştu

İspanya Komünist Gençlik Kollektifleri'nin İspanya İç Savaşı'nın sekseninci yıldönümünde düzenlendiği yaz kampında Türkiye Komünist Gençliği de temsil edildi.

15-18 Ağustos tarihleri arasında İspanya'da Komünist Gençlik Kollektifleri'nin düzenlediği yaz kampı İspanya İç Savaşı'nın önemli çarpışmalarına sahne olmuş Guadarrama Dağları'nda gerçekleşti.

Kampta Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) ve İtalya'dan Komünist Gençlik Cephesi (FGC) delegeler aracılığıyla temsil edilirken Venezuela Komünist Gençliği (JCV) de yolladığı mesajla kampı selamladı.



İspanya İç Savaşı'nın sekseninci yıldönümünde "Hâlâ savaştayız. 1939-2019" başlığı altında gerçekleştirilen kampta bu konuyla ilgili çeşitli sunumlar yapıldı. İspanya İç Savaşı'nda komünistlerin faşizme karşı yürüttükleri mücadele farklı yönleriyle ve eleştirel bir gözle ele alındı, komünistlerin faşizme karşı mücadeledeki önemli rolünün altı çizildi. Aynı zamanda savaş sonrasında faşizm koşulları altında komünistlerin İspanya'da nasıl bir mücadele yürüttüklerine dair pek çok örnek de paylaşıldı.



Sunum konuları arasında Farklı Koşullarda Mücadele, Örgütlü Sosyal Medya Kullanımı, Sendika Seçimleri İçin Örgütlenme, Kültür ve İç Savaş yanında uluslararası delegeler tarafından aktarılan "Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi" de yer aldı.

Sunumların ve pek çok spor ve kültür aktivitesinin yanı sıra İspanya İç Savaşı'nda cumhuriyetçilerin ve faşistlerin çarpıştığı muharebe alanlarına bir gezi düzenlendi.

İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Siyasi Bürosu adına Genel Sekreter Ástor García'nın sunumu ve CJC Genel Sekreteri Javier Martin'in kapanış konuşması ilgiyle izlendi.



Sosyalizm mücadelesini ileriye taşıma iradesinin her fırsatta vurgulandığı kamp komünistlere daha cüretli olma çağrısı yapılarak coşkuyla sona erdi.