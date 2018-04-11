'Gelmemesi iyi oldu'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Latin Amerika ziyaretlerini iptal etmesi Venezuela'yı hedef alması tasarlanan adımların “daha rahat” atılabileceği yorumlarına neden oldu. İlk kez Latin Amerika diplomasisini doğrudan icra edecek olan Trump'ın tarzı nedeniyle, hedeflenen politikaların ikna ediciliğinin azaldığı öne sürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) zirvesine katılması planlanırken bunu son anda iptal etmesi, ABD Başkanının Güney Amerika ülkelerine yönelik aşırı sert tutumunun ikna edicilikten uzak olduğunu düşünen çevreler tarafından olumlu karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki gelişmelere odaklanacağını söyleyerek, katılması gereken Amerikalar Zirvesi'ne Başkan Yardımcısı Mike Pence’in gideceğini açıkladı. Trump'ın kariyeri boyunca Meksika ve Güney Amerika ülkelerine yönelik saldırgan ve aşağılayıcı söylemleri ve “Güney Amerikalı göçmenlerden kurtulmak”, “Meksika sınırına duvar örmek” gibi seçim vaatleri genel olarak ABD'yle ilişkileri düzeltme yoluna giren ülkeler için de bir engel oluşturuyor.

Trump, seçilir seçilmez Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto’ya yaptığı, inşa edeceği duvarı “Meksika’ya ödeteceği” şeklindeki açıklamalarıyla tepki toplamıştı.

1994’ten itibaren bütün düzenlenen zirvelere ABD Başkanları katılırken bunu bozan ilk isim Trump olmuş oldu. Clinton döneminde Latin Amerika politikalarından sorumlu olan Richard Feinberg Trump’ın zirveye katılmamasına dair, “ABD’nin kendi yarı küresinde lider konumunu terk etmesi” değerlendirmesi yaptı.

Zirvede Trump’ın Latin Amerika liderlerini Venezuela’ya karşı tavır almaya ve ticari ortak olarak Çin yerine ABD’yi tercih etmeye ikna etmesi bekleniyordu.

'GELMEMESİ DAHA İYİ OLDU'

Reuters’a göre, adını vermek istemeyen Perulu bir diplomat Trump’ın zirveye gelmemesini “iyi bir olay” ifadelerini kullanarak yorumlarken, Latin Amerika’da sevilmeyen bir karakter olan Trump’ın yokluğunda diğer liderleri Venezuela konusunda tavır almaya ikna etmenin daha kolay olacağını söyledi. Trump'ın olmadığı durumu, “Böylece bu tuhaflık ortadan kalkmış oldu” şeklinde dillendirmeyi seçen diplomat, bu durumun tüm taraflar için iyi olacağını belirtti.

Obama döneminin Latin Amerika politikalarından sorumlu olan Mark Feierstein, zirveye Trump yerine Pence’in katılması durumunda zirvenin daha verimli geçeceğini söylerken “Konu Trump olduğunda, yapacağı konuşmanın hemen FBI ya da başka bir iç meseleye dair ilgisiz değerlendirmelere kayma riski var. Pence ise, daha disiplinli ve ciddi bir figür” dedi.

ZİRVENİN MERKEZİNDE VENEZUELA VAR

Zirvede en çok tartışılması beklenen konu Venezuela ve ülkedeki seçimler. ABD’nin bu konudaki hedefinin Maduro iktidarını yalnızlaştırma olduğu belirtiliyor. Arjantin Başkanı Mauricio Macri, Venezuela'ya ilişkin olarak, yaptırımların sıkılaştırılması gerektiğini ve 20 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyeceklerini açıklayarak bu yönde bir tutumu dillendirmişti.

Ev sahibi Peru'ysa bu yılın başında Maduro’nun zirveye davetiyesini tek taraflı olarak iptal etmişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun buna yanıtı, zirveye katılımının engellenmesinin meşru olmadığını söylemek oldu. Maduro, gerekirse Lima’ya “havadan, karadan ya da denizden” gideceğini söylemişti.

Dün zirveye katılmayacağını açıklayan Maduro, düzenlediği mitingde “artık zirveyi bir zaman kaybı olarak gördüğünü” vurgulamış; “Lima’daki Amerikalar Zirvesi'ne gitmektense burada Venezuela halkının yanında kalmayı tercih ederim” demişti.

